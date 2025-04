Nemmeno il freddo, il vento e la pioggia dell’ultima giornata dell’Open della Disfida hanno frenato lo spettacolo, le emozioni e i valori tecnici del challenger Atp di Barletta. La 25esima edizione del torneo internazionale di tennis organizzato dall’Ad Sport e Wave production, è stato un successo di pubblico, ma anche di qualità per le partite disputate nell’arco della scorsa settimana, sui campi in terra rossa del circolo “Hugo Simmen”.

I nomi non sono mancati: dall’inglese Evans ex numero 21 al mondo all’italiano Cecchinato, dal francese Royer al pugliese Pellegrino. Ma a trionfare è stato il giovane 22enne della Repubblica Ceca, Dalibor Svrcina, capace di esprimere un tennis fatto di tecnica ed efficacia. In un campo centrale sold out, Svrcina ha superato in finale (7/5, 6/3) l’ucraino Vitaliy Sachko, autentica rivelazione del challenger Atp, perché approdato in finale dopo aver disputato le qualificazioni.

Dopo la vittoria di Barletta, per Svrcina si spalancano le porte della top 100, a dimostrazione di come il torneo internazionale della Disfida risulti strategico e importante nel panorama internazionale del tennis.

