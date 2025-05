Irradia interesse il “Maggio dei libri” 2025, la campagna nazionale di promozione della lettura targata Ministero della Cultura e Centro per il libro e la lettura. Intelleg(g)o è il tema della quindicesima edizione alla quale l’Amministrazione comunale di Barletta aderisce affidandosi alla regia della biblioteca comunale “Sabino Loffredo”.

È nella sala conferenze di Palazzo San Domenico, in via Cavour, alle ore 17.30 di lunedì 12 Maggio 2025, il nuovo appuntamento in cartellone: riguarda il volume “Online! Guida ai rischi del web”, edito da Diarkos. L’autore Luca Volpe ne illustrerà contenuti e significati dialogando con Ester Alfarano. L’incontro, aperto al pubblico, è reso possibile grazie alla collaborazione offerta dal “Presidio del libro” di Barletta.

Così Volpe: “Il web può essere un luogo difficile, soprattutto per i più giovani. Non possiamo ignorare che comportamenti come il cyberbullismo o la diffusione di dati personali possono ferire profondamente. Prendendo spunto da alcune storie drammatiche realmente accadute, ho voluto offrire strumenti e soluzioni che aiutino a prevenire queste situazioni e a creare una rete più sicura per tutti. Questo libro è un invito a proteggere se stessi e i propri cari, a educare con amore e rispetto chi ci circonda, e a trasformare la tecnologia in una risorsa che arricchisce la nostra vita”.

Il programma completo del “Maggio dei libri” 2025 è su www.comune.barletta.bt.it. Approfondimento tematico sul libro di Luca Volpe su www.rischidelweb.it.