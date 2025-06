A seguito degli articoli riguardanti le multe comminate sulle litoranee nella giornata di ieri, 8 Giugno, il Comune di Barletta rende noto che i ticket emessi dai parchimetri sono stati 1301, i pagamenti delle soste effettuati con carta di credito 142, mentre quelli effettuati attraverso l’App dedicata 19.

A fronte di tali dati, le multe elevate sono state solo 60.

Tale lettura dei dati dimostra come la segnaletica verticale sia stata letta dalla stragrande maggioranza dei cittadini, mentre le multe hanno riguardato una esigua minoranza di cittadini che, o ha commesso l’errore di non guardare la segnaletica aggiornata grazie un apposito adesivo, oppure è stata tratta in inganno dall’assenza dell’adesivo dovuta alla rimozione dolosa dello stesso da parte di ignoti così come è stato in data odierna accertato da Barsa.

Alla luce di questo il Sindaco Cannito ha chiesto accertamenti, attualmente in corso, sia alla Barsa sia al Comando di Polizia Locale, e le multe eventualmente comminate in quei tratti serviti dalla segnaletica che risulta manomessa saranno eliminate d’ufficio.

Con l’occasione si ricorda alla cittadinanza che fino al 30 settembre, istituita con una Ordinanza dell’Ufficio Traffico pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 29 Maggio scorso, è in vigore la sosta a pagamento sulle litoranee di Levante e di Ponente nei giorni feriali e festivi dalle ore 9,00 alle ore 24,00 con esazione del pedaggio mediante parcometri o abbonamento sulle seguenti strade:

– Via degli Ammiragli Casardi (lato Ipercoop – da rotatoria a Viale Regina Elena);

– Viale Regina Elena (lato pizzerie – da via Ammiragli Casardi a fronte Molo Levante);

– Viale Regina Elena (lato mare – da Molo Levante a fine marciapiede fronte “La Terrazza”);

– Via Misericordia (lato fabbrica – da v.Regina Elena a via Trani);

– Via delle Salinelle (lato mare – da via Dicuonzo a Lido Mennea);

– Via delle Salinelle (lato mare – da Lido Mennea a Lido Massawa):

– Via delle Salinelle (lato spartitraffico – da Lido Massawa a Lido Mennea);

– Via delle Salinelle (lato spartitraffico – da Lido Mennea);

– Strada delle Salinelle Area 8 – c/o fronte Lido Mennea;

– Lungomare Pietro Paolo Mennea (tratto da “Parco Mennea a fine tratto stradale c/o via Cafiero);

– Lungomare Pietro Paolo Mennea (Area posta fuori carreggiata immediatamente dopo la rotatoria di via L.Dicuonzo).

Per usufruire della sosta l’utente dovrà corrispondere le seguenti tariffe:

30 minuti – euro 0,50;

60 minuti – euro 1.00;

Sosta mattinata (9,00-14,00) – euro 2,00;

Sosta pomeridiana (14,01-24,00) – euro 2,00;

Sosta giornaliera (9,00-24,00) – euro 3,00;

Grattone, validità 30 giorni – euro 33,00.

Si ricorda che le predette tariffe sono più economiche rispetto a quelle previste nel centro cittadino poiché l’Amministrazione ritiene il mare un bene che deve essere fruibile da tutti i cittadini.

Le modalità di corresponsione delle tariffe sono regolate con la acquisizione di un tagliando presso gli appositi parcometri installati sulle predette strade o di un abbonamento mensile da acquistare presso gli Uffici distaccati della Società Bar.S.A., siti nell’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Palazzo di Città, o attraverso “APP Dedicate”.

Non sono validi i grattini. L’utente dovrà esporre il ticket di pagamento sul cruscotto del veicolo in modo che sia ben chiaro e visibile agli addetti al controllo.

Sono esonerati dal pagamento i veicoli a servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria in possesso dell’apposito contrassegno; i veicoli elettrici ed ibridi anch’essi dotati di contrassegno rilasciato dall’Ufficio Traffico; i veicoli delle Forze dell’ordine.

Con un‘altra ordinanza dell’Ufficio Traffico, inoltre, sempre fino al 30 Settembre, sulla strada delle Salinelle (da Lido Massawa al primo incrocio con la strada Pantaniello – strada interrotta) è istituito:

– Corsia d’emergenza sulla carreggiata lato campagna;

– Divieto di transito e di fermata sulla corsia d’emergenza;

– Senso unico con direzione di marcia dal Lido Massawa al primo incrocio con la strada Pantaniello;

– Limite massimo di velocita a 30 Km/h.

È consentita la sosta a spina, fuori dalla carreggiata, lato mare.