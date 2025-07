Un Consiglio comunale, quello di stamattina riunitosi presso la sala consiliare, apertosi già con le polemiche; soprattutto quelle riguardanti le recenti dichiarazioni del Sindaco dopo l’ennesimo fatto di cronaca nera avvenuto sul lungomare di Barletta negli scorsi giorni. Tra le domande di attualità, infatti, le opposizioni hanno chiesto quali fossero le urgenti misure che l’Amministrazione intende intraprendere per arginare questa escalation criminosa degli ultimi anni, cosa che hanno ripetutamente evidenziato sia nei passati consigli comunali sia a mezzo stampa. Un lungo elenco è stato fornito dal sindaco Cannito, riferendo di 1800 nuovi corpi illuminanti più 57 proiettori di luci nelle zone individuate e ritenute più sensibili a fenomeni delinquenziali; Cannito ha ricordato una serie di incontri ed atti svolti nel segno della prevenzione, anche favorendo la diffusione della cultura e dello sport in questi anni: «Siamo consapevoli che la repressione non può essere l’unico strumento a disposizione, ma la sicurezza non può dipendere solo dalle forze dell’ordine né tantomeno dal sindaco». Inoltre, il Sindaco ha richiesto la collaborazione dei cittadini e della Politica tutta, evitando di “strumentalizzare” le notizie di cronaca. Certo il riferimento si è avuto anche riguardo al termine offensivo utilizzato in una sua recente intervista di “poveracci” riferito ai suoi detrattori .

Nelle interrogazioni, dà una risposta dell’assessore alla Cultura Oronzo Cilli si apprende che il 2 agosto sarà celebrato l’anniversario della battaglia con un concerto gratuito presso Canne della Battaglia, in diretta televisiva e alla presenza del ministro della Cultura Alessandro Giuli.

Come previsto dall’ordine del giorno, il Consiglio comunale è stato chiamato a deliberare su una “rettifica interpretativa” del PRG vigente, che ha raccolto i pareri positivi dei dirigenti comunali di competenza (ai sensi dell’art. 12, CO. 3-BIS, LETT. B) E C) L.R. 20/2001 Art.80, comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale); la proposta è stata emendata dai consiglieri Comitangelo (FI) e Antonucci (FdI). Tuttavia, i vari interventi dei consiglieri di opposizione ne hanno sottolineato l’inopportunità, evitando di passare per la riapprovazione regionale visto che riguarderebbe il Piano Casa, le tempistiche concesse per l’esame del Consiglio comunale, che di fatto hanno formulato la richiesta di rinvio pronunciata dalla capogruppo del PD Rosa Cascella oltre ai tanti interrogativi su una materia molto tecnica e complessa. La questione si può facilmente allargare alla ormai perdurante assenza di un PUG, ampiamente annunciato da anni come obiettivo di questa Amministrazione. Dopo una lunga discussione, l’intervento dell’assessore all’Urbanistica Pierpaolo Grimaldi e dei dirigenti competenti, il provvedimento è stato approvato con 17 voti della maggioranza; le opposizioni hanno abbandonato l’aula.

Anche il punto successivo ha riguardato competenze espresse dalla relazione dell’assessore all’Urbanistica, riferendosi direttamente al Piano Casa regionale, riguardando sempre temi piuttosto tecnici e complessi. In particolare si è intervenuti sulla legge regionale del 19 dicembre 2023 n. 36 che disciplina gli “interventi di ristrutturazione edilizia e dispone adempimenti comunali”, in pratica un’altra variante del Piano Regolatore Comunale. Dopo un’ampia discussione, anche entrando nel merito tecnico del provvedimento, si è giunti all’approvazione con 19 voti favorevoli. Degno di nota politica è che hanno votato con la maggioranza anche i due consiglieri comunali del PD, Adelaide e Massimo Spinazzola.

Approvato a maggioranza la salvaguardia e l’assestamento degli equilibri del Bilancio di previsione che la legge prevede venga effettuata entro la fine di luglio. Il provvedimento è stato introdotto dall’assessore al Bilancio Gennaro Cefola.

La maggioranza ha inoltre ratificato una delibera di Giunta, per la verità discussa più volte in Consiglio comunale, riguardante “gli interventi pubblici da realizzare a scomputo da parte dei soggetti vincitori assegnatari di lotti nel programma innovativo e sperimentale denominato Contratto di Quartiere II”: un passaggio definito “storico” dall’assessore Grimaldi in un intervento piuttosto appassionato e acceso nei toni.

Sempre con i soli voti della maggioranza si sono ratificate altre due variazioni urgenti di Bilancio, relazionate dall’assessore Cefola. Dopo quasi sette ore si è conclusa la seduta odierna.