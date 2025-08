Spauracchi Nocerina e Scafatese evitati, ma si preannuncia comunque un girone H altamente competitivo. Nella giornata del 4 agosto, la Lega Nazionale Dilettanti ha reso nota la composizione dei gironi di Serie D 2025/2026. Per i biancorossi di Pizzulli nessuna sorpresa: sarà girone H, il raggruppamento tradizionalmente dedicato alle formazioni pugliesi.

Saranno nove i club in rappresentanza del ”tacco dello stivale”. Tornerà il derby con la Fidelis Andria, così come la suggestiva trasferta allo ”Zaccheria” di Foggia, questa volta al cospetto dell’ambizioso Heraclea del grande ex Francesco Farina. Fari puntati inevitabilmente sul Fasano, che si candida a essere tra le protagoniste assolute del torneo, oltre che sulle possibili outsider Virtus Francavilla e Martina. Confermate Nardò, Gravina e Manfredonia.

Nessuna sorpresa sponda Basilicata, con Francavilla Calcio e Ferrandina (prima avversaria dei biancorossi in Coppa Italia Serie D il 24 agosto ore 16 ndr) che saranno regolarmente ai nastri di partenza, mentre non ci saranno, per quanto riguarda la Campania, le corazzate Scafatese e Nocerina, entrambe inserite nel girone G. Occhio però alle ambizioni di Sarnese e Paganese, che puntano quantomeno a centrare l’obiettivo playoff. Tornano le sfide con Afragolese e Puteolana, entrambe avversarie dei biancorossi in D nella stagione 2022/2023. Completano il quadro, Pompei, Acerrana e la matricola Real Aversa Normanna, per un match sentito con i granata che riporta in mente ai campionati di Serie D 2006-2008 e alle successive due stagioni in Serie C.

A cura di Giacomo Colaprice