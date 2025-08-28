Barletta dice addio a Mariagrazia Vitobello, docente molto stimata e figura di riferimento per la comunità cittadina. Aveva 59 anni ed era ricoverata in ospedale da alcuni giorni in coma farmacologico in seguito ad un improvviso malore. Per anni insegnante di materie umanistiche alla scuola secondaria di primo grado “De Nittis”, Vitobello ha saputo unire l’impegno educativo a quello civico. Attiva in politica, è stata consigliere comunale e nel 2011 corse per la carica di sindaco come candidata del centrodestra.

Negli ultimi anni si era dedicata con passione al Centro Studi “Barletta in Rosa”, realtà da lei fondata e diventata punto di riferimento per iniziative sociali, culturali e a sostegno dei diritti delle donne. La sua scomparsa lascia un profondo vuoto nel mondo della scuola, della cultura e della vita sociale barlettana.