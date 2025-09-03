La Disfida 2025 ripercorre alcune fasi salienti dell’epico evento con eventi diffusi
in città: attività culturali, rievocazioni, performance e momenti sportivi.
Da Venerdì 29 agosto a domenica 7 settembre 2025
Ore 10:00 – 14:00 e ore 16:00 – 20:00
Cantina della Sfida
La Disfida nei libri
Esposizione delle edizioni bibliografiche della Disfida di Barletta
A cura della Biblioteca “S. Loffredo”
Venerdì 5 settembre 2025
Ore 20:00/21:00/22:00 Cantina della Sfida
L’Offesa
a cura del Gruppo Storico Bardulos
Sabato 6 settembre 2025
Ore 17:30 Centro storico
La Carrera della Sfida: gara podistica simbolica di 13 km con 13 team, in omaggio
ai 13 cavalieri italiani
a cura di ASD Barletta Sportiva
e con la partecipazione della ASD Sarno Runners
Percorso: Corso Vittorio Emanuele, Corso Garibaldi, Via Cialdini, Via Municipio,
Corso Vittorio Emanuele
Ore 20:00 Giardini del Castello
Accampamento Rinascimentale
a cura del Gruppo Storico I Fieramosca
Ore 20:00 Giardini del Castello
Accampamento Rinascimentale
a cura del Gruppo Storico Brancaleone
Ore 20:00 Giardini del Castello
Accampamento Rinascimentale
a cura del Gruppo Storico Bardulos
Ore 20:00 Itinerante
Araldi per il centro storico annunciano il Bando di Sfida
a cura dell’Associazione Thempus
Percorso: Piazza Mons. Damato, Via Cialdini, Via Duomo, Castello e percorso
inverso
Ore 20:30 21:30 Anfiteatro Giardini del Castello
Danze rinascimentali
A cura dell’Associazione Thempus
Domenica 7 settembre 2025
Ore 19:30 Rivelino del Castello
Reading. Elvira da Cordova narra i fatti storici, presenta i cavalieri italiani e tutti i
Gruppi e le Associazioni partecipanti al Corteo Trionfale
Ore 20:00 Corteo Trionfale
Percorso: Castello, Via Duca d’Asburgo, Corso Cavour, Corso Garibaldi, Via
Baccarini, Piazza A. Moro, Via Roma, Via Nanula, Piazza Principe Umberto, Corso
Vittorio Emanuele (sosta al monumento di Massimo D’Azeglio – discorso di E.
Fieramosca dal teatro G. Curci, Via Nazareth, Via Cialdini, Via Duomo, Castello
Ore 22:30 Rivellino del Castello
Spettacolo Piromusicale
a cura di Pirofantasy
GRUPPI STORICI E COLLABORAZIONI
I Cavalieri del Mito – Gruppo Storico Senatore – Associazione Brancaleone –
Associazione I Fieramosca – Associazione Bardulos – Associazione Thempus –
Associazione I Coronati di Ferrante d’Aragona – Camerata Musica Antiqua – ASD
Barletta Sportiva – Associazione Pro Barletta APS – Pro Loco Montaltino Pro
Barletta APS
CREDITI E ORGANIZZAZIONE
- Direzione artistica e regia: Francesco Gorgoglione
- Assistente alla regia: Francesco Delvecchio
- Cast artistico: Ettore Fieramosca / Renato Ciardo – Elvira da Cordova /
Francesca Rodolfo
- Grafica e Comunicazione: Patto Territoriale Nord Barese/Ofantino –
Corrado Vernò
- Progetto Safety e Security: Ing. Mario Dicandia
- Sartoria: Maristella Capozza, Rosa Lattanzio, Lucia Caporusso
- Servizi ambientali: Bar.S.A.
- Supporto tecnico-logistico: Coop. Setterue, Defazio Srl, Audio One
- Spettacolo Piromusicale: Pirofantasy