La Disfida 2025 ripercorre alcune fasi salienti dell’epico evento con eventi diffusi

in città: attività culturali, rievocazioni, performance e momenti sportivi.

Da Venerdì 29 agosto a domenica 7 settembre 2025

Ore 10:00 – 14:00 e ore 16:00 – 20:00

Cantina della Sfida

La Disfida nei libri

Esposizione delle edizioni bibliografiche della Disfida di Barletta

A cura della Biblioteca “S. Loffredo”

Venerdì 5 settembre 2025

Ore 20:00/21:00/22:00 Cantina della Sfida

L’Offesa

a cura del Gruppo Storico Bardulos

Sabato 6 settembre 2025

Ore 17:30 Centro storico

La Carrera della Sfida: gara podistica simbolica di 13 km con 13 team, in omaggio

ai 13 cavalieri italiani

a cura di ASD Barletta Sportiva

e con la partecipazione della ASD Sarno Runners

Percorso: Corso Vittorio Emanuele, Corso Garibaldi, Via Cialdini, Via Municipio,

Corso Vittorio Emanuele

Ore 20:00 Giardini del Castello

Accampamento Rinascimentale

a cura del Gruppo Storico I Fieramosca

Ore 20:00 Giardini del Castello

Accampamento Rinascimentale

a cura del Gruppo Storico Brancaleone

Ore 20:00 Giardini del Castello

Accampamento Rinascimentale

a cura del Gruppo Storico Bardulos

Ore 20:00 Itinerante

Araldi per il centro storico annunciano il Bando di Sfida

a cura dell’Associazione Thempus

Percorso: Piazza Mons. Damato, Via Cialdini, Via Duomo, Castello e percorso

inverso

Ore 20:30 21:30 Anfiteatro Giardini del Castello

Danze rinascimentali

A cura dell’Associazione Thempus

Domenica 7 settembre 2025

Ore 19:30 Rivelino del Castello

Reading. Elvira da Cordova narra i fatti storici, presenta i cavalieri italiani e tutti i

Gruppi e le Associazioni partecipanti al Corteo Trionfale

Ore 20:00 Corteo Trionfale

Percorso: Castello, Via Duca d’Asburgo, Corso Cavour, Corso Garibaldi, Via

Baccarini, Piazza A. Moro, Via Roma, Via Nanula, Piazza Principe Umberto, Corso

Vittorio Emanuele (sosta al monumento di Massimo D’Azeglio – discorso di E.

Fieramosca dal teatro G. Curci, Via Nazareth, Via Cialdini, Via Duomo, Castello

Ore 22:30 Rivellino del Castello

Spettacolo Piromusicale

a cura di Pirofantasy

GRUPPI STORICI E COLLABORAZIONI

I Cavalieri del Mito – Gruppo Storico Senatore – Associazione Brancaleone –

Associazione I Fieramosca – Associazione Bardulos – Associazione Thempus –

Associazione I Coronati di Ferrante d’Aragona – Camerata Musica Antiqua – ASD

Barletta Sportiva – Associazione Pro Barletta APS – Pro Loco Montaltino Pro

Barletta APS

CREDITI E ORGANIZZAZIONE

  • Direzione artistica e regia: Francesco Gorgoglione
  • Assistente alla regia: Francesco Delvecchio
  • Cast artistico: Ettore Fieramosca / Renato Ciardo – Elvira da Cordova /

Francesca Rodolfo

  • Grafica e Comunicazione: Patto Territoriale Nord Barese/Ofantino –

Corrado Vernò

  • Progetto Safety e Security: Ing. Mario Dicandia
  • Sartoria: Maristella Capozza, Rosa Lattanzio, Lucia Caporusso
  • Servizi ambientali: Bar.S.A.
  • Supporto tecnico-logistico: Coop. Setterue, Defazio Srl, Audio One
  • Spettacolo Piromusicale: Pirofantasy

