Il TEDxBarletta raddoppia per l’edizione 2025. Il 17 e il 18 ottobre sarà tempo di tornare a vivere un appuntamento di rilevanza nazionale, vissuto e partecipato da persone provenienti da tutta Italia, attirando un pubblico che condivide la voglia di confrontarsi e lasciarsi ispirare. Confermata la location dello scorso anno, il teatro Curci in corso Vittorio Emanuele, con attività collaterali ospitate dall’Opera Omnia in via Imbriani. Un connubio significativo, che aggrega il valore simbolico rappresentato dal cuore culturale della città e un palcoscenico ideale per le idee che muovono la comunità. Il tema dell’edizione 2025 è “Pecore elettriche”. A ispirarlo è il celebre romanzo di Philip K. Dick, che spinge a interrogarsi sui confini tra umano e artificiale, realtà e simulazione. In un mondo in cui intelligenza artificiale, immagini generate e tecnologia modificano la nostra percezione, “Pecore Elettriche” invita a riflettere su cosa significhi oggi essere autentici. Attraverso il contributo degli speaker, il tema sarà declinato in prospettive diverse: creatività e immagini, AI e tecnologia, design, comunità e ambiente, offrendo spunti per esplorare il presente e il futuro. Sempre perseguendo quel filo conduttore che il TEDx Barletta ha agganciato dalla sua nascita, risalente al 2018, con una serie di appuntamenti dedicati a tecnologia, cultura e intrattenimento. Con TEDx Talk innovativi e di forte impatto culturale, il TEDxBarletta è un punto di riferimento per chi ama il cambiamento e le idee innovative.

L’evento avrà il via venerdì 17 ottobre, con una serie di attività collaterali in agenda presso Opera Omnia a partire dalle 18, con l’evento principale programmato alle 21 al teatro Curci: è lì che sarà presentato il Pitch della Call 4 Ideas con premiazione, anticipato da un opening con Daraio e Patrick Eduardo e seguito da una serie di performance artistiche. Ancora più nutrito il programma del sabato: le attività collaterali – tra cui workshop, panel e momenti di intrattenimento – inizieranno già dalla mattina, offrendo a tutti l’opportunità di partecipare attivamente prima dell’evento principale che prenderà vita alle ore 17 sul palco del teatro Curci.

Saliranno sul palco:

1 – Matteo Bruno e Marco Cioni, DOP e CEO Slim Dogs Production. Nel mondo dei contenuti digitali, il confine tra vero e artefatto è sempre più sottile. Con Slim Dogs esploreremo come il linguaggio audiovisivo possa ridefinire la realtà.

2 – Stefania Divertito, scrittrice e giornalista d’inchiesta ambientale, Le sue inchieste ambientali rivelano come spesso economia, politica, interessi soffochino la vita naturale. Con il suo lavoro ci invita a difendere ciò che rende la Terra davvero viva.

3 – Raissa Pardini, Creative Director, Designer and Educator. L’AI può generare infinite combinazioni, ma non conosce il dubbio, l’istinto o la fragilità che muovono l’essere umano. È in quella instabilità e nel processo di “unlearning” che nasce la vera creatività.

4. – Ivana Bartoletti, Global Chief Privacy & AI Governance Officer. Alla scoperta della governance etica dell’intelligenza artificiale su come regolare tecnologie che possono decidere di economia, politica e vita sociale.

5 – Davide Picca, professore di Linguistica computazionale. Le IA generative sono specchi culturali: non solo strumenti matematici, ma entità che riflettono parte del nostro stesso racconto culturale.

6 – Andrea David (fotoreporter e storyteller) e Lorenzo “Pratt” Prattico (content creator) Grazie a un progetto comune svolto in Ucraina con la comunità di Sant’Egidio, Andrea restituisce valore alle storie ai margini grazie alla fotografia, mentre Lorenzo, con il linguaggio social e il cibo, lo amplifica.

7 – Christian Brogna – neurochirurgo, pioniere dell’“awake surgery”: operare mentre il paziente è sveglio e cosciente, chiedendogli di parlare, cantare o suonare per mappare le connessioni neuronali senza danneggiarle.

8 – Andrea Coveri, docente di Economia Politica. Economista e ricercatore presso l’Università di Urbino, Andrea Coveri studia l’intreccio tra economia internazionale, innovazione e globalizzazione. Le sue ricerche indagano come il valore, i prezzi e la distribuzione si ridefiniscano in un mondo in rapido mutamento, tra nuove tecnologie e crisi globali.

STRUTTURA E MOMENTI PRINCIPALI DELL’EVENTO

Venerdì 17 ottobre

● 18:00 – 20:00: Attività collaterali presso Opera Omnia

● 21:00 – 23:30: Main Event al Teatro Curci

○ Opening con Daraio e Patrick Eduardo

○ Presentazione dei Pitch della Call 4 Ideas & Premiazione

○ Panel e Stand up (TBC)

○ Performance artistiche

Sabato 18 ottobre

● 10:00 – 13:00: Attività collaterali presso Opera Omnia

● 17:00 – 23:30: Main Event al Teatro Curci

○ Check-in e welcome

○ Opening (Ballerine di Danza Aerea), Talk e performance

○ Pausa networking in Galleria con food & beverage

○ Talk, performance (Frankie P e Moonleap) e closing

WORKSHOP ED EXPERIENCE

Titolo : I dolci della tradizione di Antonio Daloiso

Descrizione: Un’esperienza unica con Antonio Daloiso tra racconti e degustazioni dei dolci della tradizione barlettana

Data e ora: Venerdi 17 ottobre, ore 18- 19

Località: Opera Omnia, Via Matteo Renato Imbriani, 27, 76121 Barletta BT

Formazione Bio: Erede di tre generazioni, Campione Mondiale e volto creativo della pasticceria italiana: oggi Antonio Daloiso torna a Barletta nella storica Pasticceria Venezuela

____________________________________________________________

Titolo : STRANGER SHORTS

Descrizione: Laboratorio per creare futuri distopici in corto, tra scrittura e visioni, con proiezioni selezionate dal Fernando Di Leo Short Film Festival.

Data e ora: Venerdi 17 ottobre, ore 18- 20

Località: Opera Omnia, Via Matteo Renato Imbriani, 27, 76121 Barletta BT

Formazione Bio: Giuseppe Memeo, docente di cinema e direttore artistico Fernando Di Leo Short Film Festival e Francesco Regano, docente e scrittore

____________________________________________________________

Titolo : SESSUALITA’ E IA : (LA NON) MONOGAMIA ETICA (NME)

Descrizione: Dalla relazione tra sesso e IA alla Non Monogamia Etica: un viaggio tra etica, consenso, privacy e pratiche sicure

Data e ora: Venerdi 17 ottobre, ore 19-20

Località: Opera Omnia, Via Matteo Renato Imbriani, 27, 76121 Barletta BT

Formazione Bio: Dott.ssa Gabriella Attimonelli e Dott.ssa Sara Negrosini

_____________________________________________________

Titolo : VIAGGIO ESPERIENZIALE DI CONSAPEVOLEZZA E BENESSERE MENTE – CORPO

Descrizione: Peaceful mind & open heart: un viaggio tra cosmo interiore ed esteriore per

ritrovare equilibrio, emozioni e connessione con l’Io.

Data e ora: Sabato 18 ottobre, ore 10-11

Località: Opera Omnia, Via Matteo Renato Imbriani, 27, 76121 Barletta BT

Formazione Bio: Dott.re Mario Donnici e Dott.ssa Gabriella Attimonelli

___________________________________________________

Titolo : Blackletter: le basi del Gotico

Descrizione: Workshop di scrittura gotica: apprendi basi, postura e tratti fondamentali con punta a scalpello, tra pratica e tecnica guidata

Data e ora: Sabato 18 ottobre, ore 10-11

Località: Opera Omnia, Via Matteo Renato Imbriani, 27, 76121 Barletta BT

Formazione Bio: Patrick Eduardo, artista calligraffiti, trasforma scrittura e colore in opere oro-nero. Ha collaborato con brand e artisti internazionali, esponendo tra Europa e Medio Oriente.

______________________________________________________

Titolo : Noise Box

Descrizione: Un viaggio sonoro tra oggetti quotidiani: rumori, vibrazioni e caos diventano

musica e immaginazione con la tua Noise Box

Data e ora: Sabato 18 ottobre, ore 11-12

Località: Opera Omnia, Via Matteo Renato Imbriani, 27, 76121 Barletta BT

Formazione Bio: Daraio, dj, producer e sound designer. Fondatore di @tensione_collective e dello studio SWAV, unisce tradizione e sperimentazione elettronica, esibendosi in festival e club internazionali.

______________________________________________________________

Titolo : OLTRE L’ARMOCROMIA- INDOSSA LA TUA EVOLUZIONE PERSONALE

Descrizione: Marilù Fiore e Maya Seclì mostrano come personal brand e immagine possano intrecciarsi, usando i colori non solo per valorizzarsi ma per raccontare chi siamo. Con esempi reali, una dimostrazione live e mini-analisi sui partecipanti, il workshop offre

spunti pratici per costruire un’identità visiva coerente e potente.

Data e ora: Sabato 18 ottobre, ore 11-12

Località: Opera Omnia, Via Matteo Renato Imbriani, 27, 76121 Barletta BT

Formazione Bio: Maya Seclì, esperta di armocromia, body e face shape, aiuta donne e professionisti a valorizzare la propria immagine e costruire personal brand efficaci.

_________________________________________________________

Titolo : SECOND BRAIN + AI: IL SUPERPOTERE CHE HAI GIÀ DENTRO

Descrizione: Scopri come organizzare e collegare idee con un Second Brain personale, usando l’AI per stimolare intuizioni e amplificare la mente.

Data e ora: Sabato 18 ottobre, ore 12-13

Località: Opera Omnia, Via Matteo Renato Imbriani, 27, 76121 Barletta BT

Formazione Bio: Valerio Como, software engineer e Technical Project Manager al Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Appassionato di open source, AI, tecnologie e divulgazione scientifica.

Per acquistare il biglietto: www.tedxbarletta.com

Cos’è TED?

TED (Technology Entertainment Design) consiste in una serie di conferenze organizzate da Sapling Foundation, una organizzazione privata non-profit statunitense, nata nel 1984 negli USA, nella Silicon Valley.

Cos’èTEDx?

TEDx è un programma lanciato da TED dove la “x” sta a indicare un evento organizzato in modo indipendente, che si propone di far vivere localmente un’esperienza simile a quella che si vive partecipando a una conferenza TED. Agli eventi TEDx presentazioni dal vivo, performance artistiche e proiezioni di video tratti dai TED Talks sono combinati per stimolare il dialogo tra i partecipanti e accrescere la community. Le Conferenze TED forniscono il modello guida generale per l’organizzazione degli eventi TEDx, ma i TEDx, incluso TEDxBarletta, sono realizzati in modo indipendente.

Il TEDx più longevo in Puglia

TEDxBarletta è una conferenza no profit TED nata nel 2018 e racchiude una serie di appuntamenti dedicati a tecnologia, cultura e intrattenimento. Con TEDx Talk innovativi e di forte impatto culturale, il TEDxBarletta è un punto di riferimento per chi ama il cambiamento e le idee innovative.