Tutto pronto per la seconda e ultima giornata del TedX Barletta 2025, il TedX più longevo della Puglia con una serie di appuntamenti dedicati a tecnologia, cultura e intrattenimento. Il tema di questa edizione è “Pecore elettriche”. A ispirarlo è il celebre romanzo di Philip K. Dick, che spinge a interrogarsi sui confini tra umano e artificiale, realtà e simulazione. In un mondo in cui intelligenza artificiale, immagini generate e tecnologia modificano la nostra percezione, “Pecore Elettriche” invita a riflettere su cosa significhi oggi essere autentici. Attraverso il contributo degli speaker, il tema sarà declinato in prospettive diverse: creatività e immagini, AI e tecnologia, design, comunità e ambiente, offrendo spunti per esplorare il presente e il futuro. “Molto più di un evento – lo definisce Elio Enrico Palumbieri, TedX Barletta licensee – è uno spazio di idee, visioni e comunità. In un momento storico in cui è urgente interrogarsi sul confine tra umano e artificiale, crediamo che creare connessioni autentiche e condividere storie sia il primo passo verso un futuro consapevole”. Per il terzo anno di fila la location è il teatro Curci nel centralissimo corso Vittorio Emanuele, con attività collaterali ospitate questa mattina dall’Opera Omnia in via Imbriani. L’evento principale avrà poi il via alle 17 sul palco del Curci: tra gli speaker presenti Matteo Bruno e Marco Cioni, DOP e CEO Slim Dogs Production; Stefania Divertito, scrittrice e giornalista d’inchiesta ambientale; Raissa Pardini, Creative Director, Designer and Educator; Andrea David (fotoreporter e storyteller) e Lorenzo “Pratt” Prattico (content creator; Davide Picca, professore di Linguistica computazionale; Christian Brogna, neurochirurgo e pioniere dell’“awake surgery”;Andrea Coveri, docente di Economia Politica presso l’università di Urbino. “Quest’anno TEDxBarletta diventa un’esperienza che mette al centro le idee che cambiano tutto e il futuro che vogliamo costruire insieme – assicura Gianfrancesca Distaso, Experience Designer per TedX Barletta – abbiamo voluto riportare lo spirito autentico di TED in due giornate di incontri e workshop con professionisti di rilievo internazionale. Anche i momenti di networking sono pensati come esperienze di connessione e creatività, per permettere a ciascuno di esprimersi e lasciarsi ispirare”. La grande novità della giornata di ieri è stata la Call for Ideas, la prima nel panorama TEDx italiano, che ha raccolto proposte da tutto il mondo dando spazio a progetti innovativi. Tra le proposte sul tavolo 2Pack, un’ opzione sostenibile alla plastica (bioplastica), NeuraZone per la Camification per screening e supporto di ADHD in età infantile Lo spirito guida e Dataclean per la gestione dei dati digitali. Il punto di forza è nella volontà di attirare un pubblico che condivide la voglia di confrontarsi e lasciarsi ispirare. “Abbiamo anche progettato l’area networking nella galleria del teatro Curci come un ecosistema sensoriale – ricorda Luigi Leonardo Cascella, co-licensee TedX Barletta – crediamo che condividere un momento conviviale sia il modo più naturale per rompere il ghiaccio e trasformare una conoscenza in una collaborazione. Ogni dettaglio è curato perché il gusto della connessione sia il ricordo più bello che i nostri partecipanti porteranno a casa”.