Copertina di Afragolese-Barletta, in diretta su Telesveva. Testo di Massimo Pizzulli. L’allenatore biancorosso sa bene che i tre successi di fila inanellati dai suoi appartengono ormai al passato. Hanno avuto l’effetto di riportare la squadra ai piedi della zona playoff e di sorpassare anche il prossimo avversario, sconfitto invece nell’ultimo turno dal Nardò con un rumoroso 3-0.

Quattro clean sheet di fila per il Barletta. La difesa sta diventando un punto di forza per il gruppo di Pizzulli dopo i cinque gol al passivo dei primi tre turni.

Capitolo formazione. Ci sono due recuperi ma La Monica è ancora a rischio. Due opzioni al vaglio: l’avanzamento di Giambuzzi o la prima da titolare per Cerutti.

Nello stesso turno di campionato si gioca anche Fasano-Fidelis, altra diretta griffata Telesveva. Vincere ad Afragola varrebbe doppio per accorciare in vetta?

Per vedere la partita su Telesveva, con collegamento dalle 14.50 sarà possibile cliccare sui canali social -Facebook e YouTube – dell’emittente. Per chi possiede una Smart tv è sufficiente cliccare “ok” sul telecomando una volta sul canale 18.

Il servizio.