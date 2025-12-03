Di puro istinto sul colpo di testa di Stauciuc. A mano aperta e controtempo sul mancino forte e ben indirizzato di Vono. Con la punta dei guantoni a cancellare ogni equivoco sulla punizione velenosa di Salzano. In tre mosse nei 90 minuti di Fasano Antonio Figliola, portiere del Barletta, ha ricordato a tutti le quasi 200 partite giocate da protagonista in Serie D a 26 anni. E lo ha fatto con clean sheet numero 67 della sua carriera. Scelto per la prima volta da titolare in stagione dopo che gli era stato preferito – complice anche la regola che impone l’impiego di tre under dal primo minuto – il 2005 Fernandes, al Curlo è stato l’MVP della partita. Espressione di una prestazione solida, che ha permesso al Barletta di chiudere con un pareggio uno scontro diretto.

A rafforzare la linea difensiva biancorossa è arrivato intanto Nicola Bizzotto, positivo all’esordio con il Barletta. L’ex Monopoli ha aggiunto…

Paradossi della classifica del girone H di Serie D, mai così corta a questo punto. Dalla coppia Fasano-Paganese in vetta al Barletta ci sono otto squadre in sei punti. A 20 turni dalla fine, sognare il salto di categoria è consentito a tutti.

Domenica al Puttilli arriva l’Heraclea, formazione che precede i biancorossi di due punti in classifica. Possibile il recupero di Giambuzzi e Manetta mentre per Malcore occorrerà attendere la trasferta di sette giorni dopo ad Acerra. Certa l’assenza del capitano Riccardo Lattanzio, atteso da un lungo stop dopo l’infortunio alla costola con conseguenze polmonari accusato in uno scontro di gioco nel finale di primo tempo a Fasano.

Il servizio.