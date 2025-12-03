Il Natale si avvicina, e le letterine sono già pronte da un pezzo e ci siamo appena lasciati il black Friday alle spalle… Ma quanto sarebbe bello trasmettere ai nostri bimbi che il valore non è necessariamente legato al prezzo? Che si può essere felici di dare nuova vita ai propri giochi, libri, oggetti che non usiamo più, scegliendo di scambiarli con quelli di un altro bimbo e continuando ad immaginarli tra le mani di qualcuno che abbiamo conosciuto. Un messaggio d’amore potente, in una mattina di festa, all’interno del contesto del Mercatino di artigianato organizzato nell’uliveto dell’associazione culturale Il cielo di Carta Teatro. I bambini tra i 4 e i 10 anni che prenoteranno il proprio banchetto, potranno esporre massimo 5 oggetti da scambiare, a scelta tra giochi, libri, materiali per la creatività (colori, astucci, quaderni etc.), oggetti da collezione.

Al momento della registrazione, a ciascun bambino sarà assegnato un banchetto e saranno attribuiti da 1 a 4 cuori ad ogni oggetto, che consentiranno ai piccoli di scambiarli con quelli che gli altri bambini avranno portato con sé.

Ogni bambino dalla propria postazione potrà raccontare la storia degli oggetti esposti e scegliere quelli con cui tentare lo scambio, non prima di averne conosciuto gli altri bimbi.

Al termine del baratto, i bambini potranno scegliere se riportare a casa gli oggetti rimasti non scambiati, o se inserirli nel sacco del “Bimbo Natale”, che l’Ambulatorio Popolare di Barletta provvederà a donare ai bambini della sua comunità.

Intorno alle 12 sono previsti un pic-nic nell’uliveto e una lettura animata natalizia a cura di Lorenza Dadduzio e Roberta De Feudis.

Dove: Az.Agricola Di Bari – Andria

Quando: Domenica 7 dicembre

Programma:

09.30 – Registrazione dei partecipanti

10.00 – Inizio del baratto

12.00 – Merenda nell’uliveto + Lettura animata natalizia

Il Baratto dei bambini è organizzato dalle associazioni culturali Linfattiva e Dama, all’interno del contesto del Mercatino di Natale nell’uliveto, coordinato dall’associazione culturale Il Cielo di carta Teatro, presso Azienda Agricola Di Bari, Andria.

Per partecipare al mercatino del baratto e alla lettura animata è necessario prenotarsi al 320 8382210 – 348 1053469.