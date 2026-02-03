Poker di reti al Manfredonia, terza vittoria su tre incontri con Massimo Paci in panchina. Tre punti recuperati dalla vetta. La domenica perfetta, insomma, quella del 4-0 interno rifilato dal Barletta ai sipontini. Biancorossi da -7 a -4 dalla capolista Paganese, raggiunta nel frattempo in prima posizione dal Fasano.

Tre gare con Paci in panchina, nove punti collezionati. E, ancora, cinque gol di Da Silva e Malcore in 270 minuti: il brasiliano aveva fatto doppietta contro la Sarnese, proprio nella domenica del debutto del nuovo allenatore, e si era ripetuto sette giorni dopo decidendo con una prodezza balistica la trasferta di Francavilla in Sinni, l’ex bomber di Cerignola e Casarano ha trovato due volte la via del gol contro il Manfredonia, la prima con una spettacolare acrobazia, ed è tornato a pungere in avanti dopo la doppietta di Acerra del 14 dicembre. Ora il Barletta è una macchina da gol. Paci esalta tutto il reparto offensivo.

Dietro l’angolo, intanto, ci sono due trasferte consecutive, entrambe naturalmente in diretta su Telesveva. Barletta prima – storia di domenica prossima – a Pompei, poi a Ferrandina, squadra quest’ultima allenata dal barlettano Simone Minincleri. A seguire, ci sarà il trittico di ferro Afragolese-Paganese-Martina. Ci sarà da divertirsi.