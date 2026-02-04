Cadono alberi in via Ponchielli, a Barletta. Uno di questi è piombato su alcune auto parcheggiate. Una conseguenza del forte vento che in queste ore si sta abbattendo sulla città, così come in tutta la regione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Intanto il comune di Barletta ha comunicato che a partire dalle ore 13 di oggi, mercoledì 4 febbraio, per ragioni cautelative e fino alla verifica del ripristino di tutte le condizioni di sicurezza e, comunque non oltre le ore 23,59 sempre di oggi, è stata disposta la chiusura dei giardini Fratelli Cervi (giardini del Castello) e la chiusura al pubblico del Cimitero cittadino. La disposizione, contenuta in una ordinanza del sindaco Cannito, è motivata dall’ondata di maltempo che ha investito la città nelle ultime ore.

Sulla BAT la protezione civile pugliese ha segnalato l’allerta gialla.