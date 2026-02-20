Bar.S.A. S.p.A. comunica alla cittadinanza la sospensione temporanea della distribuzione delle buste per la raccolta differenziata. Il servizio riprenderà regolarmente a partire da lunedì 2 marzo 2026.
La sospensione si rende necessaria per consentire il rifornimento delle nuove forniture, a seguito dell’elevata richiesta registrata nella prima tranche di distribuzione prevista per l’anno 2026. L’ampia partecipazione dell’utenza ha determinato un rapido esaurimento delle scorte disponibili. Alla ripresa del servizio, la distribuzione sarà effettuata presso le seguenti sedi:
– Ecocentro “Parco degli Ulivi”, sito in via dei Salici 93, per le utenze residenti nei rioni Borgovilla e Patalini;
– Ex Comando della Polizia Municipale, sito in via Municipio 24, per i residenti nei rioni Centro, Centro Storico e Settefrati.
Al riavvio della distribuzione al 2 marzo, gli orari di distribuzione non muteranno e saranno i seguenti:
– dal lunedì al sabato dalle 08.30 alle 12.30;
– nelle giornate di martedì e giovedì è prevista anche la distribuzione pomeridiana dalle 15.30 alle 18.30.
Si ricorda che tutti i cittadini dovranno presentarsi muniti di documento di identità dell’intestatario dell’utenza (intestatario TARI) oppure di apposita delega debitamente compilata. I nuovi residenti dovranno esibire il certificato di residenza, mentre per le nuove attività sarà necessario presentare apposita certificazione rilasciata dall’Ufficio Tributi. Bar.S.A. S.p.A. ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e la comprensione.