Fondazione Onda ETS, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in collaborazione con SIDeMAST, la Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse, organizza mercoledì 11 marzo l’open day sulla psoriasi, una malattia infiammatoria cronica della pelle che può avere un impatto significativo sulla qualità di vita.

Questa iniziativa nasce per favorire una maggiore consapevolezza e facilitare l’accesso ai percorsi di cura dedicati e alle opzioni terapeutiche disponibili, oggi sempre più efficaci e personalizzate, in grado di migliorare in modo significativo la presa in carico dei pazienti e la qualità della vita, riducendo i rischi di complicanze.

La psoriasi è una malattia cronica che interessa circa il 2-3% della popolazione generale. Sebbene la manifestazione più evidente riguardi la pelle – con la forma a placche che rappresenta circa il 90% dei casi e si caratterizza per lesioni eritematose spesso associate a prurito, dolore e bruciore – si tratta a tutti gli effetti di una patologia sistemica, associata a comorbilità rilevanti, tra cui artrite psoriasica, malattie cardiovascolari, diabete e patologie infiammatorie intestinali. L’impatto non è soltanto clinico: il coinvolgimento di aree visibili come volto, mani o cuoio capelluto può condizionare profondamente la sfera relazionale, sociale e professionale, con ripercussioni sul benessere psico-emotivo e sulla qualità della vita.

I bollini rosa vengono riconosciuti dopo attenta valutazione da parte di Fondazione Onda su quattro aree di azione che valutano la presenza di specialità cliniche che trattano problematiche di salute tipicamente femminili e trasversali ai due generi che necessitano di percorsi differenziati, tipologia e appropriatezza dei percorsi diagnostico- terapeutici, offerta di servizi relativi all’accoglienza e livello di preparazione dell’ospedale per la gestione di vittime di violenza fisica e verbale.

Al link bollinirosa.it/iniziativa/h- open-day-sulla-psoriasi-11- marzo-2026/ è possibile consultare tutte le informazioni utili.