Le problematiche del centro storico sono state al centro di un incontro

svoltosi recentemente a Palazzo di Città. Erano presenti il Sindaco

Cosimo Cannito, l’Assessore alla Attività Produttive Giuseppe Dileo, il

Presidente della II Commissione consiliare permanente “Attività

produttive, sviluppo economico, lavoro” Gennaro Calabrese, delegazioni

del Comitato cittadino centro storico e della locale Confcommercio.

Durante il confronto sono stati discussi i motivi di disagio dei

residenti che chiedono più rispetto delle regole, in particolare per i

livelli di musica proveniente dai locali che minano la quiete degli

abitanti, nonché maggiori controlli dell’ordine pubblico.

Confcommercio, per voce del presidente Francesco Divenuto, si è assunta

l’impegno di diventare collettore delle segnalazioni riguardanti le

inosservanze, per inoltrarle alle competenti autorità.

Sindaco e Assessore hanno ribadito come “L’Amministrazione ha da tempo

intrapreso un percorso per favorire il sereno convivere e il giusto

equilibrio tra i residenti e il legittimo esercizio delle attività

commerciali. Negli ultimi mesi abbiamo operato chiusure di locali dove

non si attenevano alle vigenti disposizioni, dando così un chiaro

segnale di attento monitoraggio della situazione. Possiamo dichiarare

che la stragrande maggioranza di attività si sono adeguate senza

problemi. Da parte nostra, in vista della riapertura dei locali per la

stagione estiva, continueremo l’incessante attività di controllo sul

territorio rimanendo a disposizione del Comitato e delle associazioni di

categoria per le criticità segnalate”.