Le problematiche del centro storico sono state al centro di un incontro
svoltosi recentemente a Palazzo di Città. Erano presenti il Sindaco
Cosimo Cannito, l’Assessore alla Attività Produttive Giuseppe Dileo, il
Presidente della II Commissione consiliare permanente “Attività
produttive, sviluppo economico, lavoro” Gennaro Calabrese, delegazioni
del Comitato cittadino centro storico e della locale Confcommercio.
Durante il confronto sono stati discussi i motivi di disagio dei
residenti che chiedono più rispetto delle regole, in particolare per i
livelli di musica proveniente dai locali che minano la quiete degli
abitanti, nonché maggiori controlli dell’ordine pubblico.
Confcommercio, per voce del presidente Francesco Divenuto, si è assunta
l’impegno di diventare collettore delle segnalazioni riguardanti le
inosservanze, per inoltrarle alle competenti autorità.
Sindaco e Assessore hanno ribadito come “L’Amministrazione ha da tempo
intrapreso un percorso per favorire il sereno convivere e il giusto
equilibrio tra i residenti e il legittimo esercizio delle attività
commerciali. Negli ultimi mesi abbiamo operato chiusure di locali dove
non si attenevano alle vigenti disposizioni, dando così un chiaro
segnale di attento monitoraggio della situazione. Possiamo dichiarare
che la stragrande maggioranza di attività si sono adeguate senza
problemi. Da parte nostra, in vista della riapertura dei locali per la
stagione estiva, continueremo l’incessante attività di controllo sul
territorio rimanendo a disposizione del Comitato e delle associazioni di
categoria per le criticità segnalate”.
