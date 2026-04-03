In prossimità delle festività, l’A.N.I.O.C.(Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche) di Barletta ha rinnovato il proprio impegno solidale con la consegna di uova di Pasqua per i bambini della Pediatria dell’Ospedale “Monsignor Raffaele Dimiccoli” di Barletta e della Casa della Speranza “Suor Maria Lamacchia” che accoglie donne gestanti e mamme con figli a carico. Nella mattinata dello scorso 2 aprile una delegazione A.N.I.O.C. di Barletta si è recata presso le strutture della “Città della Disfida” dove sono state consegnate delle uova di Pasqua, simbolo di vita e rinascita, con l’auspicio di regalare loro momenti di serenità e gioia. La donazione è sempre un gesto che scalda il cuore, ma quando è rivolta ai bambini assume un valore rilevante ed emozionante . L’incontro è stato anche occasione per uno scambio di auguri con il dottor Emanuele Tatò (Direttore Sanitario dell’Ospedale Dimiccoli di Barletta) e il dottor Baldassarre Martire (Direttore dell’UOC di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale “Dimiccoli” di Barletta). Di particolare significato anche l’incontro con il Presidente, Dottoressa Margherita Loffredo e la Dottoressa Marinella Di Gioia presso la Casa della Speranza “Suor Maria Lamacchia” per esprimere messaggi di vicinanza al loro operato di efficienza e supporto alla comunità attraverso sinergie proficue per generare impatti positivi sul territorio. Non solo in questi giorni di festa ma anche nella quotidianità che la solidarietà rivela il suo significato più autentico, attraverso incontri e confronti capaci di rafforzare il senso di comunità insito negli appartenenti all’A.N.I.O.C. di Barletta che si accinge a celebrare il primo anno di costituzione ed operatività sul territorio.