Prenderanno il via il prossimo 15 aprile i laboratori di orticoltura e giardinaggio terapeutico “Seminare comunità”, promossi dall’Ambulatorio Popolare di Barletta ODV nell’ambito del progetto “Accesso senza limiti”, finanziato dal bando Co.S.T.A. e realizzato da un partenariato che coinvolge enti pubblici, realtà del terzo settore e imprese turistiche, con capofila Aforis e la partecipazione, tra gli altri, del Comune di Barletta.

Il percorso prevede otto incontri pratici, in programma fino ai primi di giugno, e si svolgerà tra i giardini di Piazza Plebiscito e il Campo dei Miracoli, spazio agricolo urbano curato dall’associazione. I laboratori sono aperti a tutte le persone con disabilità e saranno organizzati in piccoli gruppi, con attività adattabili e accompagnamento costante, per favorire una partecipazione reale e non segregante.

Le attività comprenderanno semina, trapianto, cura delle piante e manutenzione del verde urbano, consentendo alle partecipanti e ai partecipanti di seguire nel tempo le diverse fasi di crescita delle colture e di sperimentare forme concrete di apprendimento, autonomia e cooperazione.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto “Accesso senza limiti”, che punta a promuovere un modello di territorio più accessibile e inclusivo, attraverso la valorizzazione degli spazi e il coinvolgimento diretto delle persone nei percorsi di cura e partecipazione.

«Lavorare con la terra, in spazi condivisi, significa costruire relazioni e rendere i luoghi davvero accessibili», dichiara Cosimo Matteucci, presidente dell’Ambulatorio Popolare. «Sono esperienze semplici ma profonde, che aiutano a tenere insieme inclusione, ambiente e comunità».

Il percorso si concluderà con un evento pubblico di restituzione il 5 giugno presso l’Auditorium Sacra Famiglia, dedicato ai temi dell’ecologia, della sostenibilità e dell’inclusione.

Per informazioni e iscrizioni: 327 5791467.