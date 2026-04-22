Si è svolta questa mattina, la consegna ufficiale degli encomi a cittadini che si sono particolarmente distinti in vari campi.

A riceverli sono stati Michele Paolicelli, vincitore del campionato di pugilato olimpico, categoria pesi massimi Under 19 ASD Gladiatorgym di Barletta; Maria Lanciano della Lega navale Italiana Sezione di Barletta per l’ottimo quarto posto nella competizione mondiale della specialità Beach Sprint e la medaglia d’oro sia agli europei che ai campionati italiani; Barbara Cilli, Sempre della Lega Navale, Bronzo nel doppio under 19 e oro ai Campionati italiani; Teresa Doronzo che ha ottenuto il merito accademico internazionale per Erasmus Bip per il dottorato di ricerca nel Methodo Reapses (approccio pedagogico e socio educativo) che, tra l’altro ha presentato due libri su Ettore Fieramosca e Giuseppe De Nittis; Federica Fiorella che ha recentemente ottenuto il ”Premio America Giovani”, il prestigioso riconoscimento conferito dalla Fondazione Italia USA ai neolaureati delle università italiane che si sono distinti per merito accademico e qualità del percorso di studi.

Il Sindaco Cosimo Cannito e l’Assessore allo sport Massimiliano Dileo, hanno voluto onorare formalmente i giovani che, con le loro vittorie e riconoscimenti, hanno dato lustro al nome della città a livello nazionale e internazionale.

Il Sindaco ha voluto mettere in risalto non solo il risultato agonistico, ma anche il percorso umano intrapreso dai ragazzi in quanto “questi encomi sono il segno della gratitudine di tutta la cittadinanza. Dietro ogni successo ci sono rinunce, sveglie all’alba e uno spirito di sacrificio che non sempre si trova nei vostri coetanei. Siete un esempio per tutti loro e per le loro famiglie e la testimonianza tangibile che l’impegno e la passione portano a traguardi assoluti.”

“I successi che celebriamo oggi- ha dichiarato Cannito – non nascono dal caso, ma sono il risultato di una visione lungimirante. Voglio ringraziare i dirigenti e gli allenatori delle società per l’impegno quotidiano, per la capacità di gestire l’attività con serietà e, soprattutto, per la passione con cui operano.”