Pubblichiamo la nota stampa di Marcello Lanotte, consigliere regionale di Forza Italia, in merito al bilancio della ASL BAT:

«Se non si fanno acquisti, non si spendono soldi: si può sintetizzare così la notizia della chiusura in pareggio dei bilanci della Asl Bat. I numeri parlano chiaro: rispetto al fabbisogno delle previsioni regionali, nel territorio della sesta provincia mancano all’appello circa 200 posti letto. Meno posti letto significa meno medici, meno infermieri, meno personale socio-sanitario. Tradotto: meno servizi ai cittadini. E la domanda sorge spontanea: chi ne beneficia? Forse, nella visione del governo regionale (e, quindi, della Asl) c’è la volontà di spingere gli ammalati della BAT a recarsi nelle strutture di Bari e Foggia, senza preoccuparsi dei disagi che subiscono? Da qui, un’altra, ma importantissima domanda: l’ospedale della città che ospita Castel del Monte (DEA di secondo livello) quando partirà? E, nelle more, quanto paga la Asl Bat alle altre Asl della Puglia o alle strutture di altre Regioni per la mobilità dei pazienti? Perciò, mentre i servizi sanitari del territorio si riducono progressivamente, le risorse vengono drenate nelle altre province che ne beneficiano. Una cura dimagrante per la Bat, mentre le altre Asl crescono…con buona pace dei cittadini, costretti a percorrere decine e decine di chilometri per curarsi. Depositerò nelle prossime ore un’integrazione all’audizione, già richiesta per altre questioni sanitarie della nostra provincia che gridano soluzioni, un’audizione diretta al presidente Decaro e all’assessore alla Sanità Pentassuglia per conoscere, nel dettaglio, tutti questi dati».