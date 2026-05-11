“Un viaggio nella vita e nell’anima di Giuseppe De Nittis, raccontato attraverso un intreccio di parola, memoria e visione”. Si annuncia così a Barletta l’evento, realizzato in collaborazione con il Comitato Dante Alighieri, programmato per la rassegna “Il maggio dei libri” martedì 12 maggio (ore 18) nella sala “Bernardini” della biblioteca di Palazzo San Domenico, dove Giuseppe Lagrasta presenterà il suo recentissimo “Giuseppe De Nittis. Ritratto di artista in forma di parole” (Edizioni OltreVento). Modererà il giornalista Livio Costarella. Interverrà l’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli. Ingresso libero.

«Il libro – osserva l’autore – ricostruisce il percorso umano e artistico del pittore barlettano, partendo dall’infanzia segnata da perdite e solitudine fino alla maturazione di uno sguardo capace di trasformare il dolore in luce. Attraverso l’analisi delle sue opere e dei suoi scritti, emerge una poetica fondata sulla ‘seconda luce’: una visione interiore che illumina il mondo e lo restituisce come racconto, emozione e conoscenza. Tra paesaggi, figure e scene di vita quotidiana, la pittura diventa narrazione e pedagogia, rivelando il legame profondo tra arte, memoria e identità. Ne nasce il ritratto di un artista inquieto e visionario, che trova nella bellezza e nella natura una forma di resistenza e una possibilità di salvezza».

“Il maggio dei libri”, patrocinato dal Comune di Barletta, è promosso dal Ministero della Cultura e dal Centro per il libro e la lettura.