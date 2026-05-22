Con ordinanze dirigenziali dell’Ufficio Traffico comunale, è stato disposto quanto segue:

• Oggi, venerdì 22 maggio 2026, per intrattenimento ludico musicale nell’ambito della Festa di Santa Rita, su via Don Ruggiero Caputo (ambo lati carreggiata, da via R. Margherita a via Vitobello), divieto di sosta con rimozione delle ore 14 alle 24 e divieto di transito dalle ore16.

• Sabato 23 maggio 2026, per evento di fine anno scolastico 6° Circolo “Girondi”, su via Zanardelli (tratto via Sella – via Patalini), via Alighieri e via Beccaria divieto di transito (esclusi titolari passi carrabili) solo durante la manifestazione, prevista dalle ore 8 alle 12. Su via Zanardelli (tratto via Sella – via Patalini), divieto di sosta con rimozione delle ore 7 alle 12.

• Domenica 24 maggio 2026, per festa di Pentecoste parrocchia Spirito Santo, solo durante il passaggio della processione, dalle ore 20, divieto di transito lungo le vie Boggiano, San Francesco d’Assisi, Musti, Palestro, Gallo, Bovio, Canne, Orto Ciccio Mininni, Carducci.

• Da lunedì 25 maggio a martedì 30 giugno 2026, causa ripristini manto stradale oggetto di scavi per posa cavi elettrici, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione, dalle ore 7 alle 17, sui seguenti tratti stradali (ambo i lati della carreggiata): via Zanardelli (da via Beccaria a via Vittorio Veneto), via Vittorio Veneto (da via Zanardellia via Rosmini Serbati), via Salandra, via Filannino, via Petrarca.

• Da lunedì 25 maggio a lunedì 15 giugno 2026, per lavori di potenziamento rete elettrica, sul Lungomare Mennea (tratti via Colombo/via S. Samuele e via S. Samuele/via del Gelso, ambo lati carreggiata), divieto di sosta con rimozione dalle ore 00 alle 24 nei giorni cui saranno in atto opere di scavo e ripristini.