Con ordinanze dirigenziali dell’Ufficio Traffico comunale, è stato disposto quanto segue:

• Martedì 26 maggio 2026, in occasione dei festeggiamenti parrocchiali in onore di San Filippo Neri, durante il passaggio della processione (ore 19.30 circa) è istituito il divieto di transito lungo le vie Scommegna (presso chiesa S. Filippo Neri), Mons. Dimiccoli, Marchisella, Maranco, Dicuonzo, Prascina, D’Andrea, Boldoni, Magenta. Divieto di sosta con rimozione ambo i lati carreggiata, invece, su via Mons. Dimiccoli (da via Boldoni a via Scommegna) dalle ore 14 alle 24. Identico divieto varrà invece dalle ore 18 alle 24 sulle vie D’Andrea (tra via Prascina e Mons. Dimiccoli), via Mons. Dimiccoli (da via D’Andrea a via Suor Sfregola), via Boldoni – via Magenta (da via Boldoni a via Scommegna) e via Scommegna (da via Magenta a via Prascina).

• Dalle ore 4 di martedì 26 maggio alle ore 18 di mercoledì 27 maggio 2026, per lavori di asfaltatura e posa segnaletica orizzontale, su viale R. Elena (da via degli Ammiragli Casardi a via Vespucci) ambo i lati della carreggiata è istituito il divieto di sosta con rimozione. Divieto di transito invece su viale R. Elena (da piazza XIII Febbraio 1503 a via Vespucci), via Vespucci (da via Mauro a viale R. Elena e da via Trani a via Vespucci), via Cafiero (da via Colombo a via Vespucci e da via Delle Capitanerie di Porto a via Vespucci) durante le opere di bitumazione, mentre per la posa in opera della segnaletica saranno di volta in volta aperti i tratti ultimati.

Infine, sulla strada di servizio parallela a via Cafiero, è disposto il senso unico alternato in caso di attraversamento di mezzi pesanti, e la circolazione veicolare solo in un senso di marcia come da segnaletica (da via R. Elena a via della Capitaneria di Porto).