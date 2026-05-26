Ha festeggiato il raggiungimento dell’intesa per prolungare l’esperienza da allenatore a Barletta anche in Serie C a modo suo Massimo Paci. La sua squadra sa quasi solo vincere. Sono 15 i successi stagionali su 18 partite con il 48enne marchigiano in panchina. Il 2-1 ottenuto sul Vado al Puttilli è figlio di una partita interpretata nel modo giusto dopo lo svantaggio incassato con il rigore segnato da Vita. Fino al pareggio di capitan Lattanzio e al sorpasso garantito al 90’ dalla sfortunata autorete di Abonecklet.

Anche in post-season, fame e mentalità restano due concetti in grado di dare una forte impronta al gruppo biancorosso. Due incarnazioni sono in Cancelli e Franco, arretrati domenica scorsa in difesa per dar manforte a un reparto in difficoltà numerica e tra i più positivi.

Il 2-1 sul Vado ha rappresentato l’ultima uscita stagionale del Barletta al Puttilli: se i biancorossi dovessero uscire almeno con un pareggio dalla trasferta di sabato alle 16 a Vado, infatti, accederebbero alla finale secca in programma sabato 6 giugno alle 16 a Teramo. Paci riavvolge il nastro delle emozioni vissute davanti al tifo amico e non ne nega l’importanza per vincere alcune partite. Ma per lui, in fondo, è solo un arrivederci ad agosto.

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