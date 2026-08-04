Giuseppe Coccia in Serie D? Solo di passaggio. Dal Cerignola al Barletta, la scorsa estate. E poi di nuovo in Serie C, proprio con il Barletta.
Zero dubbi, dopo la vittoria del campionato in biancorosso. Solo voglia di restare al “Puttilli”.
Peppe Coccia e… altri altri dieci: una intera formazione di confermati, insomma.
La prima del Barletta è alla vigilia di Ferragosto: venerdì 14, alle ore 21, al “Donato Curcio” contro il Picerno per il turno inaugurale di Coppa Italia. Poi la partenza da brividi in campionato per i biancorossi: Casertana al “Pinto” all’esordio, Bari al “Puttilli” alla seconda giornata, Crotone, Casarano, Salernitana, Catania e Potenza in successione. Meglio o peggio?