Ancora street art protagonista per le vie di Barletta. Dopo gli svariati interventi a cura di Giacomo Borgiac nelle strade del centro storico, tocca ad Antonella Palmitessa, docente presso la scuola media “R. Moro” di Barletta ridare vita a una zona grigia della città. Si tratta di uno dei piloni del ponte di via Imbriani-via Canosa, cavalcavia che unisce due lati della città divisi dalla ferrovia. In un’area di divisione ecco spuntare un simbolo di unità: una donna vestita dal tricolore che sventola la bandiera dell’Italia e quella dell’Europa. L’opera è stata autorizzata dal Comune di Barletta che ha anche provveduto alla preparazione del muro sul quale è stato realizzato il murale. Un atto di riqualificazione a pochi metri dal sottopasso di via Milano, deturpato negli scorsi giorni da alcuni idioti e ripulito da ignoti.