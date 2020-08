“Vogliamo l’immortalità, quindi inventiamo cose che resistano nel tempo, senza pensare alle conseguenze. Una di queste, la plastica. Siccome ne abbiamo troppa, la gettiamo. La ricicliamo. Non tutta. Avanza. La Cina non ne vuole più, la terra non ne vuole più, l’aria non ne vuole più, i fiumi non ne vogliono più, il mare non ne vuole più. Noi ce la mangiamo”. Così Giacomo Borraccino, per tutti Borgiac, ha presentato su Facebook la sua ennesima opera di street art consegnata alla cittadinanza di Barletta in pochi mesi: un grande pesce dagli occhi rossi immerso in un mare nero, in cui spicca una bottiglia di plastica, sulla scalinata che dalle Mura del Carmine porta al lungomare di Ponente. Il tema è quello dell’abbandono della plastica in mare, molto sentito e che si presenta agli occhi di passanti e bagnanti a pochi metri dalla costa.