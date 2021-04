Il consigliere comunale di maggioranza, avv. Giuseppe Bufo (“Cannito sindaco”), era stato incaricato ufficialmente dal Sindaco, lo scorso novembre, di coordinare il percorso istitutivo della Fondazione “Disfida di Barletta”; in questo incarico, di ausilio al Primo cittadino, sarebbe dovuto affiancarsi con l’impegno dei Settori comunali di riferimento, cioè quello al Turismo e alla Cultura. Proprio quest’ultimo passaggio pare sia mancato, facendo rimettere l’incarico al consigliere.

L’idea della nascitura Fondazione dedicata alla Disfida di Barletta era partita con la passata Amministrazione Cascella, che già aveva creato un Comitato d’indirizzo, valutazione e garanzia per avviare un processo di definizione, già nel 2016. I “tempi maturi”, come aveva affermato lo stesso Cannito, indicavano l’intenzione di giungere ad un punto di partenza finalmente per un rilancio storico-culturale-turistico della Disfida. Il primo passaggio era quello di creare questo soggetto giuridico, avendo già raccolto la disponibilità di partecipazione di enti come il Ministero dei Beni Culturali e della Regione Puglia. Ma Bufo lascia dopo circa cinque mesi in polemica con i Settori, la cui dirigenza è affidata a Santa Scommegna: troppa inerzia avrebbe sopito ogni genere di tentativo volto ad avviare l’istruttoria. «Vista questa situazione di stasi – ha chiarito Bufo – con i settori burocratici di riferimento, dopo la lettera congiunta con Cannito all’on. Losacco, braccio destro pugliese del ministro Franceschini, non si è più dato seguito».

La notizia non è delle più eclatanti, sennonché va a sottolineare ancora una volta gli scricchiolii presenti tra la parte politica di quest’Amministrazione comunale e la macchina dirigenziale di Palazzo di Città; elemento degno di nota, soprattutto in seguito alle diverse dimostrazioni di divergenza di obiettivi prioritari, causati ultimamente dal Settore Urbanistica per quanto riguarda la questione supermercato al Castello.