Di seguito una “lettera aperta” del sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, indirizzata al consigliere regionale Filippo Caracciolo e ai cittadini. Tema: i centri di raccolta. “Le doglianze del consigliere regionale Filippo Caracciolo sulla probabile perdita del finanziamento del centro di raccolta di via Palmitessa, sul piano politico sono giuste, perché a fronte del suo impegno per l’ottenimento del finanziamento, presso la Regione, non ha avuto i dovuti riscontri e di questo sono profondamente dispiaciuto. Quando il capo di una comunità della quale ha la responsabilità perde, anche se la colpa non è la sua, deve avere il coraggio e l’umiltà di chiedere scusa. È bene ricordare, però, che questa Amministrazione ha fondato il progetto del finanziamento e di costruzione del CCR su quell’area su una proposta della precedente Amministrazione. Era il 28 novembre 2016. Se in quella circostanza il finanziamento fosse andato a buon fine (cosa che purtroppo non avvenne), si sarebbe materializzato allora l’errore tecnico-amministrativo con la “scoperta” che su quell’area esistevano vincoli urbanistici come il contratto di quartiere residenziale. È bene ricordare ancora, che collocare il CCR in quell’area è stato certamente un errore che sia la precedente Amministrazione che questa non avrebbero commesso se avessero avuto una assistenza tecnica- amministrativa più oculata e attenta. Partendo dal principio, da tutti condiviso, che i centri di raccolta comunali sono utili alla comunità di un quartiere e non solo, nulla è perduto perché parteciperemo al bando di finanziamento che la Regione attiva ogni anno. È altrettanto ovvio che questo avverrà dopo un confronto partecipato con i cittadini ai quali necessariamente dovremo presentare il progetto del CCR e se questo sarà condiviso, e solo allora, inoltreremo la richiesta di un nuovo finanziamento. Sono sicuro che il consigliere Caracciolo, che ringrazio per la sua attenzione verso Barletta e il territorio della BAT, profonderà lo stesso impegno. In ultimo voglio dire ai cittadini che la strumentalizzazione della politica è nelle cose della politica stessa per cui questo comunicato può essere interpretato, a seconda della convenienza politica, come giustificativo alla propria capacità o incapacità amministrativa, ma voglio rassicurare che l’impegno e l’amore di questa Amministrazione verso la nostra comunità è massimo”.

