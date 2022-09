Avrà il via il 18 novembre la prima udienza per il processo riguardante la morte del 24enne barlettano Michele Cilli, scomparso nella notte fra il 15 e il 16 gennaio 2022. A disporlo il gip di Trani, Lucia Anna Altamura. Per il delitto lo scorso 22 marzo sono stati arrestati i barlettani Dario Sarcina, ritenuto il presunto autore dell’omicidio di Michele Cilli, e Cosimo Damiano Borraccino, accusato di concorso in omicidio. Secondo le ipotesi di chi indaga, il corpo di Cilli sarebbe stato distrutto. Gli inquirenti hanno ricostruito quanto accaduto attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza e il materiale probatorio raccolto. Sarcina oggi è detenuto nel carcere di Trani perché accusato anche dell’omicidio stradale di Cosimo Damiano Lamacchia, morto il 30 aprile 2021.