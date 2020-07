L’arte di Giacomo Borraccino, per tutti Borgiac, non si ferma e continua a invadere il centro storico e lo fa omaggiando la figura di Sant’Andrea, a pochi passi dall’omonima chiesa. “Maestro dove abiti?” è la domanda simbolica che Borgiac fa a calce del suo lavoro di street art, raccontato sui social. Il santo, diventato tale in seguito al martirio avvenuto il 30 novembre del 60 d.C., ha in mano del pesce, a ricordare la sua professione di pescatore. Un’altra perla ad arricchire le mura di Barletta, l’ennesima di una lunga collezione.

