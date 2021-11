Il Commissario Straordinario Francesco Alecci, avvalendosi dei poteri della Giunta comunale, ha approvato la delibera contenente lo schema di convenzione per l’adesione del Museo Civico del Castello, della Cantina della Sfida, della Pinacoteca “Giuseppe De Nittis” al Palazzo Della Marra e della Chiesa dei Greci alla Rete Museale “AltApulia”, afferente al Polo Biblio-Museale della BAT.

La Rete “AltApulia”, raggruppante le istituzioni museali delle Province BAT e Foggia, insieme alla “Rete del Salento” per le Province di Brindisi-Lecce-Taranto e alla “Rete Terra di Bari” per l’area Metropolitana di Bari permetterà alla Regione Puglia di perfezionare la creazione di un Sistema Museale Regionale. Un circuito finalizzato all’accreditamento dei Musei pugliesi nel più ampio Sistema Museale Nazionale del MiBAC, nonché a garantire i “livelli minimi uniformi di qualità per i luoghi della cultura di appartenenza pubblica”, stabiliti dal Decreto del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo del 21 febbraio 2018.

Si profila per l’avvenire un percorso partecipato a cui daranno impulso le nuove competenze trasferite e riconosciute alla Regione Puglia (Ente promotore e capofila del progetto), in materia di valorizzazione dei beni culturali. Saranno obiettivi prioritari sia la promozione di politiche e pratiche di cooperazione tra i musei aderenti per migliorarne la qualità, la quantità e le modalità di accesso e fruizione da parte del pubblico, sia l’allestimento di progetti di comune interesse da condividere tra le istituzioni locali e da presentare alla Regione Puglia, la cui regia garantirà il dovuto sostegno nelle articolate procedure preparatorie alla materiale realizzazione, sottoponendoli a finanziamenti pubblici e privati.