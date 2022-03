Succede tutto nell’arco di quattro minuti. Una Seat Leon parcheggiata nella zona industriale di Barletta viene aperta e messa in moto da tre malviventi appena giunti sul posto a bordo di una Ford Focus. Vittima del furto un imprenditore di Civitanova Marche in visita ad una ditta barlettana per motivi di lavoro.

La telecamera di videosorveglianza dell’azienda ha ripreso l’intera sequenza del furto, avvenuto alle 17:30 di mercoledì. Nel video si vede un uomo che apre senza difficoltà la portiera della Seat Leon per poi sedersi alla guida dell’auto. A dargli man forte un complice armato di strumenti utili all’accensione del motore. Sono sufficienti pochi minuti per avviare l’auto. Il terzo componente della banda, rimasto alla guida della Ford Focus, spinge la Seat Leon che dopo pochi secondi sparisce dall’obiettivo della telecamera. Un furto messo certamente a segno da specialisti in questo campo. Per l’imprenditore marchigiano il dispiacere di per aver perso, oltre alla macchina aziendale, anche il tablet in cui erano conservati i documenti di lavoro. Costretto da quel momento a spostarsi su un auto a noleggio, ha denunciato il furto ai carabinieri, per quanto risalire alla banda dei malviventi sarà molto complicato.

La targa della Ford Focus risulta rubata e non è escluso che anche la stessa auto lo fosse. La denuncia raccolta dai militari si aggiunge ad una lunga lista di segnalazioni dello stesso tenore. A Barletta, infatti, spariscono quasi due macchine al giorno. Dall’inizio dell’anno sono già 108 gli episodi di furto denunciati alle forze dell’ordine. Un fenomeno ormai radicato nel territorio e che fa della Bat la provincia con il più alto numero di furti d’auto in Italia. Nella vicina Trani, la scorsa notte, una macchina è stata rubata in via Maiorano mentre altre tre vetture sono state abbandonate su dei blocchi di tufo con le ruote asportate.