La domenica più nera: è quella che il Barletta si è messo alle spalle. Ko per 2-3 in casa contro il Fasano e obbligo di vincere ad Angri domenica 5 maggio nell’ultimo turno di campionato del girone H di Serie D (confidando in un ko del Gallipoli a Martina Franca) per assicurarsi un posto nei playout ed evitare la retrocessione diretta. Biancorossi al momento penultimi a quota 30 punti con il Bitonto. Questi gli highlights del match del Cosimo Puttilli, nel servizio a cura di Telesveva:

“Non siamo entrati in campo nel primo tempo” ammette davanti ai microfoni nel postpartita il direttore sportivo biancorosso Marcello Pitino.

Di “successo che vale oro” parla l’allenatore del Fasano Vito Costantini, che esalta anche il pubblico dello stadio Cosimo Puttilli.