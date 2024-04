L’Associazione Culturale Beathoven presenta “Apulia Landscapes”, uno straordinario concerto che trasporterà il pubblico in un viaggio attraverso i paesaggi sonori del Barocco e del Romanticismo.

Il concerto, che si terrà domenica 14 aprile, con porta alle 18.30 e inizio alle 19, presso l’Auditorium GOS a Barletta, sarà un’esperienza musicale unica. Al centro della serata ci sarà la straordinaria giovane pianista Ho Khanh Van, vincitrice del Concorso Pianistico Internazionale Premio Mauro Paolo Monopoli 2023 di Barletta. Ho Khanh Van è nata a Ho Chi Minh City, in Vietnam, e ha iniziato la sua formazione musicale all’età di 8 anni presso il Conservatorio di Musica di Ho-Chi-Minh con i maestri Le Kim Thanh e Tran Thu Le. Nel 2017, Vân ha iniziato i suoi studi giovanili a Budapest con i maestri György Nádor e Imre Hargitai.

Dal 2021 sta proseguendo la sua formazione musicale con Stepan Simonyan presso l’Università della Musica di Amburgo. Parallelamente agli studi musicali, si sta perfezionando con artisti e professori di spicco, quali Michel Béroff, Cyprien Katsaris, Philippe Giusiano, Rena Shereshevskaya, Arie Vardi, Dmitri Alexeev e Robert Levin. Ho Khanh Van è stata premiata in concorsi pianistici nazionali e internazionali in Europa.

Tra i suoi riconoscimenti figurano il Primo Premio e il Premio NUOVO IMAIE al Concorso Pianistico Internazionale Mauro Paolo Monopoli in Italia (2023), il Premio Speciale al Concorso Pianistico di Verona in Italia (2023). In precedenza, ha ricevuto il Primo Premio al Concorso Pianistico Nazionale in Ungheria (2018), il Secondo Premio al Concorso Pianistico Internazionale dell’Ile-de-France (2018) e il Terzo Premio al Concorso Internazionale di Musica Danubia Talents in Austria (2018). Questi successi l’hanno portata a tenere numerosi concerti in Vietnam, Ungheria, Francia, Germania, Austria e Italia.

Si è esibita come solista con l’Orchestra Sinfonica di Kaliningrad. Ho Khanh Van è cresciuta con una passione per la musica che l’ha portata a studiare con alcuni dei più rinomati maestri in tutto il mondo. La sua straordinaria padronanza del pianoforte e il suo talento innato l’hanno resa una delle pianiste emergenti più promettenti della sua generazione.

Il concerto fa parte di un tour di 6 concerti in Italia, realizzato in collaborazione con il NUOVO IMAIE, che porterà la giovane pianista ad esibirsi in diverse città della provincia BAT (Andria, Trani, Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando). L’Associazione Culturale Beathoven è orgogliosa di offrire al pubblico l’opportunità di assistere a questo straordinario evento musicale. Il programma del concerto “Apulia Landscapes” promette di deliziare gli appassionati di musica classica con un repertorio che include la Sonata in re minore, K.213 di Domenico Scarlatti, la Sonata No.2 in si bemolle minore, Op.35 di Chopin, il Siciliano, BWV 1031 di Bach e infine la Sonata No.26 in Mi Bemolle Maggiore, Op.81° di Beethoven.

L’Associazione Culturale Beathoven invita il pubblico a partecipare a questa straordinaria serata di musica classica. “Apulia Landscapes” sarà un’esperienza indimenticabile per gli amanti della musica e per chiunque desideri immergersi nell’arte e nella bellezza della performance pianistica.

Biglietto intero 5€, ridotto abbonati 2€. Info e prenotazioni al 3247994620.