Rammarico e consapevolezza. Quella di avere un piede e mezzo in Eccellenza. Presente in casa Barletta a 90 minuti dal termine della regular season del girone H di Serie D. La sconfitta del Puttilli contro il Fasano, in un incrocio che aveva tutte le sembianze di una finale, ha ridotto al minimo le speranze di permanenza nella prima serie del calcio dilettantistico italiano, faticosamente riconquistata nell’estate del 2022. Che squadra scenderà in campo domenica ad Angri, in una partita che per la classifica potrebbe ancora valere qualcosa? Molto probabilmente con un organico soggetto a tagli. I primi giorni della settimana dovrebbero coincidere con alcune rescissioni tra i giocatori sin qui meno impiegati (Eyango e Inguscio hanno avviato la trafila) ma a salutare potrebbero essere altri titolari. Non è da escludere la convocazione di alcuni elementi della formazione Under 19 biancorossa, capace di conquistare il pass per la fase nazionale. L’aria di novità l’aveva annunciata già al fischio finale di Barletta-Fasano 2-3 il direttore sportivo Marcello Pitino.

Ma c’è ancora possibilità che il Barletta, oggi penultimo con il Bitonto a 30 punti, giochi i playout? Sì, seppure limitatissime. I biancorossi dovrebbero vincere in casa dell’Angri, oggi quintultimo a quota 36, e sperare al tempo stesso che il Bitonto non vinca a Casarano e il Gallipoli perda a Martina. In questo caso Basanisi e compagni salirebbero al quartultimo posto e giocherebbero lo spareggio contro i grigiorossi campani in gara unica in trasferta, con l’imperativo di vincere. Altre opzioni, dall’arrivo a pari punti con Bitonto e Gallipoli alla chiusura in terzultima piazza, con il sestultimo posto oggi a -8, rischiano di coincidere con il verdetto della retrocessione. A prescindere dal finale, resta la certezza di un’annata costellata da errori sin dall’estate. Una sommatoria che rischia concretamente di costare la categoria a una squadra capace di vincere una sola partita nelle ultime 22.