Retake Barletta, Wolakota e il Comitato Alberi per la vita lanciano un messaggio di denuncia su uno degli interventi di potatura relativi alle alberature in via Canosa e presso l’istituto Pietro Mennea.

L’avvertenza è affiancata da alcune foto esplicative, scattate alle 11:43 di questa mattina.

Il comunicato stampa dice:

“In data odierna 8 aprile 2024 si sta effettuando un intervento improprio sugli alberi in via Canosa e all’Interno dell’istituto scolastico ‘Pietro Paolo Mennea’, per tale ragione abbiamo registrato con grave preoccupazione un evidente disprezzo per le normative vigenti in materia di potatura degli alberi, una pratica cruciale per la salvaguardia della nostra biodiversità locale. Nonostante le chiare indicazioni fornite dall’articolo 7 e dall’allegato B riguardo i periodi ammessi per la potatura, è stato constatato oggi un intervento non autorizzato su alberi in fase di germogliamento.

L’articolo 7 stabilisce inequivocabilmente che i periodi di potatura, escluse le situazioni di urgenza o pericolo per l’incolumità pubblica, sono severamente vietati durante i mesi di riproduzione della fauna, specificatamente dal 15 marzo al 15 settembre. Questo per preservare l’equilibrio ecologico e proteggere le specie animali nel loro ciclo vitale più delicato.

Parallelamente, l’allegato B ribadisce la raccomandazione di effettuare interventi di potatura durante il periodo di riposo vegetativo delle piante.

Richiamiamo con forza l’attenzione delle autorità perché la potatura impropria e fuori tempo massimo non è solo una questione di non conformità normativa; è un attacco diretto alla salute del nostro ambiente e alla biodiversità che ci circonda, oltre a infierire sulla salute e la stabilità della pianta. È imperativo che tali pratiche siano immediatamente fermate e che si adottino strategie di intervento rispettose della natura e delle sue tempistiche’.

Per contatti:

Wolakota

Retake Barletta

Comitato Alberi per la Vita