“Quanto narrato non risponde al vero – Il sindaco di Barletta Cosimo Cannito dopo il comunicato di Forza Italia – Dispiace che la consigliera Piccolo abbia frainteso il mio invito ad avere maggiore rispetto della mia persona e del ruolo istituzionale.

Per questo rimando al mittente ogni accusa eccessiva e infondata di sessismo che scredita solo e oltremodo la mia persona. Per me la polemica in questione non ha motivo di esistere”.