Seduta fiume, ieri, del consiglio comunale di Barletta. Approvato un indirizzo per preservare l’area del crollo di via Roma e renderlo un luogo della memoria. Via libera anche agli interventi pubblici previsti da un vecchio contratto di quartiere. Ad inizio seduta ha tenuto banco lo scontro avuto nei giorni scorsi tra il sindaco Cannito e la consigliera Piccolo.

