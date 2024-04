Sono passate da poco le 4.30 del mattino. Tre individui a volto coperto entrano in un distributore h24 di Barletta, situato in via San Samuele. Dopo una prima ricognizione, decidono di passare all’azione, scassinando una delle macchinette automatiche. Una volta aperta portano via l’incasso, circa 300 euro. Nel frattempo scatta l’allarme e a quel punto si danno alla fuga senza toccare la merce presente. E’ il colpo avvenuto all’alba di oggi nell’attività barlettana di distribuzione di cibi e bevande. Le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato tutta la scena. I tre soggetti sarebbero di giovane età. Alcuni filmati registrati dalle telecamere esterne, infatti, hanno anche immortalato i loro volti. Immagini che ora sono al vaglio dei Carabinieri che stanno indagando sull’accaduto dopo la denuncia presentata tempestivamente dal titolare. Oltre ai 300 euro portati via, la vera beffa è l’ammontare dei danni: circa 4mila euro. Un durissimo colpo per l’attività barlettana. Un episodio che riaccende ancora una volta i riflettori sulla criminalità giovanile nella città della Disfida.