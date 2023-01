«Il sindaco Cannito ieri, a proposito dei troppi proprietari di animali che non raccolgono le deiezioni canine e sporcano vie e piazze della città, ha parlato di “immagine di m….a”. Quello dei padroni di cani che non assolvono a un elementare obbligo di civiltà è senz’altro un problema. Ma se in questo caso si offre della città, letteralmente, una immagine di m….a, una amministrazione che non supporta le proprie istituzioni scolastiche di fatto, questa volta in senso metaforico, offre la stessa immagine, o forse una immagine persino peggiore. Il CPIA “Gino Strada” rimane al freddo e al gelo (QUI il servizio di Telesveva). Per protesta insegnanti e utenti fanno lezione con cappotti, sciarpe e guanti. Davvero una figura indecorosa per Barletta, causata dalla assenza di risposte della amministrazione comunale.

A cui da tempo il CPIA, tramite il Dirigente scolastico Paolo Farina, chiede di firmare una convenzione. Ma a parte qualche foto a uso social, l’amministrazione Cannito sulla scuola è sempre negligente, in ritardo, assente. Tra cornicioni pericolanti, infiltrazioni di acqua piovana, lavori interrotti o in ritardo. Oggi aggiungiamo all’elenco l’assenza di riscaldamento al CPIA. La delega alla pubblica istruzione è affidata al vicesindaco Dileo. Al momento: perché, a sei mesi dall’insediamento, già si parla di rimpasto. E così, mentre i problemi si moltiplicano, esplodono, uno dopo l’altro, Cannito pensa al gioco di incastri tra le anime della sua maggioranza. Insomma non solo sono i padroni di cani a regalare, offrire una immagine di m….a della nostra città».

Rosa Cascella

Capogruppo P