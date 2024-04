È il dott. Gianluca Masi, già dirigente medico neurologo presso l’unità operativa di Neurologia-Neurofisiopatologia del Di Venere di Bari, il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neurologia dell’ospedale Bonomo di Andria. Prenderà servizio a partire dal 1° maggio 2024.

Dopo la Laurea in Medicina e Chirurgia ottenuta presso l’Università degli Studi Bari e la successiva specializzazione in Neurologia, il dott. Masi – il quale può vantare una corposa attività di docenza ed in qualità di autore e co-autore di pubblicazioni scientifiche – è stato già dirigente medico, presso il Bonomo di Andria dal 2005 al 2014 e successivamente presso il Di Venere, impegnato anche nella Stroke Unit per la diagnosi e la cura dei pazienti affetti da ictus cerebrali con esecuzione di trombosi endovenosa. Nel 2018 ha partecipato alla stesura di un PTDA Regionale sulle neuropatie disimmuni presso il Coordinamento Malattie Rare/AReSS.

Il Dott. Feliciantonio Fattizzo sarà invece, sempre dal 1° maggio, il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa Siav Area B – Igiene Degli Alimenti di Origine Animale.

Il dott. Fattizzo vanta una lunga esperienza lavorativa come dirigente veterinario nel campo della sicurezza alimentare ed in particolare del Controllo ufficiale presso le strutture che producono, preparano, trasformano e commercializzano alimenti di origine animale e loro derivati. Laureatosi in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Bari, ha conseguito presso la stessa Università la specializzazione in “Ispezione degli alimenti di origine animale” e il dottorato di ricerca in “Igiene degli alimenti”, svolgendo attività di ricerca in microbiologia alimentare con produzione di diverse pubblicazioni scientifiche. Completano il suo curriculum numerosi corsi professionali e di perfezionamento oltre che master in ambito manageriale.