Da lunedì 16 gennaio 2023 sono in programma i lavori di risanamento e ristrutturazione funzionale dell’impianto sportivo “Lello Simeone”.

In proposito, al fine di disciplinare la circolazione veicolare salvaguardando la pubblica e privata incolumità, è stata emanata dall’Ufficio Tecnico del Traffico (Settore Servizi di Vigilanza) un’ordinanza dirigenziale. Il provvedimento stabilisce che, dalla data suindicata a fine lavori, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 00 alle 24, ambo i lati della carreggiata, su via Casardi (tratto stradale compreso da via Libertà ad ingresso stadio) e su via Libertà (tratto stradale compreso da via Casardi ad ingresso istituto scolastico).

La ditta esecutrice, organizzando la segnaletica in prossimità del cantiere, avrà facoltà di gestire obblighi e divieti seguendo lo stato d’avanzamento dei lavori e modulandoli in relazione alle difficoltà tecnico/operative.