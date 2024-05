Si è aperta ieri a Barletta, presso la sede di Italia Viva, la campagna elettorale della lista STATI UNITI D’EUROPA per le Elezioni Europee dell’8-9 giugno, presenti i candidati Teresa BELLANOVA e Massimiliano STELLATO, e dirigenti di Italia Viva e simpatizzanti dei vari comuni della BAT.

Ha introdotto i lavori la Presidente di Italia Viva Barletta, Nunzia Stella Dell’Aere, soffermandosi sulla prospettiva lungimirante degli STATI UNITI D’EUROPA.

Massimiliano STELLATO, consigliere regionale, ha sottolineato il carattere territoriale della sua candidatura che riporta in Europa le questioni che rivengono dal suo rapporto quotidiano con i cittadini pugliesi; Teresa Bellanova ha toccato i temi dell’Agricoltura e della Pesca, cruciali per l’economia pugliese e per questo da salvaguardare quanto a normative che si riflettono sui nostri operatori del settore, nonché quello della Sanità che tocca tutti i cittadini con l’opportunità offerta dalle risorse europee del MES sanitario.

A concludere i lavori, Ruggiero Crudele, presidente di Italia Viva BAT, che ha sottolineato l’originalità e la serietà della proposta politica di Italia Viva nella lista per le Europee che assicura competenze ed autorevolezza dei candidati, con il leader nazionale Matteo Renzi unico nel panorama politico nazionale a essere in campo per il Parlamento Europeo per rimanerci.