Siamo proiettati verso le Elezioni europee dell’8 e 9 giugno per eleggere il nuovo Parlamento europeo. In vista di questo importante appuntamento, Italia Viva circolo di BARLETTA ha organizzato un incontro con Teresa BELLANOVA e Massimiliano STELLATO, candidati nella circoscrizione SUD con la lista STATI UNITI D’EUROPA.

Si invitano gli iscritti e la cittadinanza a partecipare domenica 5 maggio ore 10.30 in via Ettore Fieramosca n. 31 per un caffè e uno scambio di opinioni.