Linee, parole, pensieri, emozioni, nascita e morte. In principio il nulla, poi un punto che crea lo spazio, svelando così l’ineffabilità di quel nulla che al tempo stesso consente a punti, linee, parole e forme di esistere. Sabato 11 maggio, alle ore 20:00, il barlettano Alessandro Lamonaca presenterà il suo ultimo libro “Breviario dalla Luna”, presso l’Arci Carlo Cafiero, in via Paolo Ricci 153.

Una raccolta di poesie per esprimere il mistero della vita, il motivo per il quale ogni cosa nasce per poi morire.

Echeggia stormo di gabbiani.

Scopro di esser solo.

Cade la pioggia.

Alessandro Lamonaca nasce il 7 marzo 1988 a Barletta, città nella quale vive ancora oggi con sua moglie, due figlie e un cane. Proviene da un ambiente cattolico non praticante, cresce assieme ai due fratelli dai quali acquisisce esperienze e contraddizioni. Dopo gli studi tecnico-commerciali, dai quali apprende le sfumature analitiche, si avvicina a tutt’altro ambito con il conseguimento della laurea. Ricopre da circa 13 anni l’onere e l’onore di prendersi cura delle persone attraverso la professione di infermiere. Padre, marito e fratello, ma ancora prima figlio, è mosso da una grande curiosità per le varie forme espressive e di analisi della realtà per la comprensione dell’intangibile. “Mi preparo ad essere suono, ad essere energia, ad essere dopo la vita”.