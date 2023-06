“Le beghe da cortile mentre la città è in continua emergenza. Il Sindaco Cannito revoca, ufficialmente senza alcuna motivazione, le deleghe all’assessore Spera – questa è la nota diffusa dal Gruppo consiliare PD in seguito alla diffusione della notizia legata alla revoca dell’incarico assessorile alla stessa Spera – La decisione in realtà è la conseguenza di uno scontro tra il consigliere Basile (e al suo fianco i colleghi Calabrese e Trimigno) da una parte e il Presidente del Consiglio Comunale Lanotte dall’altra. Uno scontro cominciato durante l’ultimo consiglio comunale e proseguito sulla stampa. Ennesima prova di una maggioranza litigiosa e inconcludente.

Le strade dissestate, il verde pubblico in abbandono, i finanziamenti regionali persi per incuria e sciatteria, i ritardi clamorosi nei lavori pubblici, l’emergenza ambientale ignorata: sono solo alcuni dei capitoli su cui, come gruppo consiliare del PD, abbiamo richiamato l’attenzione in questi mesi. Ricevendo nessuna risposta o solo risposte imbarazzate e imbarazzanti. L’unica attività in cui Cannito e i suoi sembrano davvero impegnati e indaffarati è il valzer delle poltrone. Via un assessore, dentro un altro, ogni volta accogliendo, naturalmente, i nuovi arrivati con cerimonie e complimenti: come accaduto proprio all’assessore Spera quando fu nominata. Uscite e entrate, all’infinito tra baruffe e screzi, che davvero poco sembrano avere di politico, e che procurano un andamento a singhiozzo alla macchina amministrativa. E sicuramente poco o meglio niente, giovano alla città. I problemi ignorati si accumulano ai nuovi. Amministrare male e/o non amministrare affatto: questa è l’immagine di Barletta che ogni giorno la maggioranza Cannito ci offre. Uno spettacolo, forse, ma sicuramente uno spettacolo indecente”.