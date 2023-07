Si terrà domani mattina, martedì 25 luglio 2023, alle ore 10.30, presso la sala conferenze della Regione Puglia (via Gentile), la conferenza stampa di presentazione dell’evento e del logo ufficiale dei Mondiali di Coastal Rowing e Beach Sprint in programma sul lungomare “Pietro Mennea” di Barletta da venerdì 29 settembre a domenica 8 ottobre 2023.

Parteciperanno il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’assessore regionale allo sport Raffaele Piemontese, il sindaco di Barletta Cosimo Cannito, l’assessore allo sport Marcello Degennaro, il presidente del Consiglio Comunale Marcello Lanotte, il presidente del Comitato Puglia-Basilicata della Federazione Italiana Canottaggio, Roberto Rizzi.

La stampa è invitata.

Intanto, si è riunita in questi giorni, presso la Lega Navale di Barletta, la macchina organizzativa promossa dalla Federazione Internazionale World Rowing con il COL (Comitato Organizzativo Locale)

Il sindaco di Barletta Cosimo Cannito dichiara: “Un evento straordinario per l’Italia, per la Puglia e per Barletta che ha creduto fortemente in un appuntamento di grandissimo prestigio. Un evento che l’Italia, dopo il forfait di Sabaudia, rischiava di perdere. Barletta si è, invece, subito inserita nella partita con grande coraggio e ambizione. Ricordo quei giorni come se fossero ieri. Dopo l’interessamento del presidente FIC Puglia e Basilicata Roberto Rizzi, ci siamo subito messi a lavorare per portare nella nostra città un evento incredibile. In poco tempo siamo riusciti a ottenere il sostegno del Ministero dello Sport per 500mila euro e della Regione Puglia per altri 100mila euro. Grazie alla nostra caparbietà e al loro supporto, i campionati mondiali di Coastal Rowing e Beach Sprint, in Italia, in Puglia, a Barletta, sono una realtà. Un evento che avrà costi davvero residuali per la nostra Amministrazione e per il bilancio comunale. Un indotto incredibile e che vedrà nella nostra città oltre 1000 atleti provenienti da tutto il mondo e da ogni continente. Barletta nel mondo con una copertura garantita dalla presenza delle principali tv e testate giornalistiche nazionali e internazionali. In tale operazione abbiamo coinvolto la Provincia B.A.T. e i sindaci di tutti i 10 comuni al fine di promuovere il territorio e tutte le nostre eccellenze. Ringrazio di vero cuore per l’impegno profuso dal presidente nazionale della FIC, Giuseppe Abbagnale, dal presidente della FIC Puglia e Basilicata, Roberto Rizzi, l’assessore allo sport, Marcello Degennaro e dal Comitato Organizzatore tutto. Continueremo a lavorare in queste settimane affinché possa trattarsi di un grande successo. Invito i cittadini di Barletta a essere ospitali come sempre e a collaborare per la buona riuscita di un evento che vedrà Barletta capitale del canottaggio, dando lustro alla nostra città in tutto il mondo e promuovendo lo sport tra i più giovani”.

Così l’assessore allo sport, Marcello Degennaro, componente del Consiglio Direttivo del COL (Comitato Organizzatore Locale): “Stiamo lavorando alacremente affinché si possa assistere a un evento impeccabile sotto tutti i punti di vista. Avremo a Barletta sportivi e appassionati da ogni dove. Per questo motivo stiamo allestendo un calendario di appuntamenti collaterali che possano ospitare al meglio il grande pubblico che giungerà da tutto il mondo nella nostra città. Barletta si appresta a diventare capitale di uno sport in forte crescita e che proietterà la nostra città sulla stampa nazionale e internazionale”.