Ultimo weekend senza campo, poi sarà tempo di raduno in sede per il Barletta Calcio, edizione 2023/24. Squadra che sta ricostruendo la spina dorsale dopo gli addii di leader come Petta, Pollidori, Vicedomini e Loiodice. Nel corso della conferenza stampa di presentazione il direttore sportivo biancorosso Gigi Pavarese ha analizzato ai raggi X l’organico oggi a disposizione di Ciro Ginestra. Fatto di conferme come Russo, Milella, Cafagna e Di Piazza. A proposito dell’attaccante siciliano, il ds evidenzia un aspetto nella sua permanenza.

La linea verde è stata sposata sin qui dal Barletta in particolare per quanto riguarda porta e difesa. Davanti a Sapri e Paparella, concorrenti per un posto tra i pali, c’è una linea arretrata in cui il giocatore più esperto sarà Lobosco, 27enne ex Manfredonia. I fari in entrata sono però puntati sull’attacco, dove potrebbe rivedersi Antonio Caputo, nell’ultima stagione a Nardò.

Il primo test amichevole in agenda è quello del 6 agosto al Puttilli contro l’Avellino. Dopo tre settimane sarà tempo di avviare la regular season con la Coppa Italia di Serie D. Pavarese mette da parte lo scetticismo di una parte della piazza e mette in chiaro gli obiettivi.

